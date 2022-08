Criança de 3 anos é resgatada de casa cheia de lixo em Mauá da Serra

Uma criança de três anos foi encontrada dentro de uma casa que estava cheia de lixo, com comida estragada e que era utilizada para a venda de drogas em Mauá da Serra, no norte do Paraná. O pai, de 24 anos, foi preso. O sargento Francis Lourenço Gomes informou que a menina estava em uma cama totalmente insalubre. "Em 19 anos atuando na Polícia Militar, já encontrei crianças em ponto de tráfico diversas vezes, mas nunca nessas condições, com tamanha falta de higiene, cuidado. Uma situação muito triste. Uma criança, que além do contato do pai traficante, com usuário de drogas, estava exposta a sujeira, com riscos à saúde dela. Quando entramos na casa, no quarto, não percebi que tinha uma criança na casa, não dava para ver, quando olhei levei um susto e pensei, parece uma criança. A menina estava dormindo com gatos, cachorro, com roupa suja, com fralda cheia de urina e com insetos"