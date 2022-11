CRAS do “Dom Romeu” é inaugurado; veja como o espaço ficou

Da Redação

Atualização: 14 de novembro, 2022, às 10:51

Num ambiente carregado de emoção, familiares, amigos e autoridades participaram da inauguração do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. O novo CRAS recebeu o nome de “Pastor Othoniel Gonçalves” e foi oficialmente entregue pelo prefeito Junior da Femac e a secretária de assistência social, Ana Paula Nazarko. A homenagem foi consolidada por meio da Lei Municipal 066/2022, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e sancionada pelo chefe do executivo municipal. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, justifica a homenagem ao Pastor Othoniel Gonçalves, pela sua trajetória em Apucarana e Arapongas na evangelização, e nas áreas da cultura, educação e esportes. “Othoniel tinha 56 anos de trajetória pastoral, sendo ligado nos últimos anos à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Infelizmente, ele foi mais uma vítima da Covid-19, tendo falecido em abril de 2021, poucos dias após perder sua esposa Cleri Gonçalves, também pela Covid”, lembra o prefeito