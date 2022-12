Coral dos anjos abre as festividades de Natal de Ivaiporã

Pelo segundo ano consecutivo, as crianças da rede municipal de ensino abriram a programação de natal de Ivaiporã. O evento emocionou as milhares de pessoas que foram até o Parque Ambiental Jardim Botânico prestigiar o Coral dos Anjos, que começa a se tornar tradição na cidade. De acordo o Departamento de Cultura de Ivaiporã, 680 crianças participaram do coral neste ano.