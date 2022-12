Conheça a história do Poço de Jacó de Apucarana

Da Redação

Atualização: 29 de dezembro, 2022, às 15:34

Você já ouviu falar do Poço de Jacó? Conhece a história religiosa? Em Apucarana, um morador da cidade uniu a paixão pelo meio ambiente e a fé, e transformou um espaço localizado na Rua Deolindo Massambani no Jardim Vale do Sol. O mecânico, de 65 anos, Wilson Rubens Alves e a família, que são judeus, procuravam um local para realizar batismos e rituais da religião. Quase que no 'quintal' de casa encontraram o espaço ideal. Há 15 anos a área com mina começou a ser transformada. “Como eu sou da religião judaica nós precisávamos de um espaço para que as nossas esposas fizessem o ritual de purificação. Foi quando eu achei esse local com mina, há 15 anos comecei a cuidar da mina, revitalizei, agora existe uma de água pura”, explicou.