Conheça a história do homem que pedala há 30 anos para pagar promessa

Atualização: 24 de junho, 2022, às 17:06

Um ciclista que está há quase 30 anos percorrendo o mundo para cumprir uma promessa, chegou a Apucarana nesta quinta-feira (23). Antônio Rogério do Nascimento, o ‘Neguinho do Asfalto’, de 45 anos, tem uma história de vida surpreendente, marcada por uma imensa força de vontade de superar seus próprios limites. Ele conta que perdeu a mãe logo após nascer e foi diagnosticado com paralisia infantil, cegueira além de outros graves problemas no pulmão e nos rins. Após passar por tratamentos médicos, Nascimento ‘renasceu’ e no dia 1ª de fevereiro de 1991, aos 14 anos, prometeu à Nossa Senhora Aparecida que pedalaria todos os dias, durante 30 anos, como forma de agradecimento. E assim o fez.