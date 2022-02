Conheça a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana

Da Redação

Atualização: 11 de fevereiro, 2022, às 08:02

Misturando religiosidade e lazer, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes está localizada dentro do Parque da Redenção na zona rural de Apucarana, no norte do Paraná. Em um espaço arborizado o local é propício à oração e chama atenção pela beleza e estrutura imponente.