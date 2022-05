Confira a programação da 2ª Semana de Engenharias; veja

Da Redação

Atualização: 13 de maio, 2022, às 19:15

A 2ª Semana de Engenharias de Apucarana acontece nos dias 17, 18 e 19 de maio e uma grande programação é preparada. O evento vai reunir expositores ligados à construção civil, contará com uma agenda de eventos voltados ao ensino, pesquisa, cursos e palestras dentro da área de engenharia e feira gastronômica. A 1ª edição da Semana de Engenharias de Apucarana foi realiza em 2019 e foi interrompida por causa da pandemia da Covid-19. A expectativa para esse ano é de atrair diversos profissionais da área e estudantes. O evento será realizado na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA) e as inscrições gratuitas podem ser feitas no site www.crea-pr.org.br/eventos.