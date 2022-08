Combate à fome é alvo da candidata do PDT

Da Redação

Atualização: 31 de agosto, 2022, às 15:08

Professora de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Desiree Salgado (PDT) disputa a primeira eleição como candidata ao Senado em outubro. Uma de suas principais bandeiras é o combate à fome no Brasil. Ela defende, juntamente com o presidenciável Ciro Gomes, a instituição de uma renda mínima universal no País. “É terrível temos que discutir isso (a fome) em pleno século 21, ainda mais no Brasil, que é o maior produtor de alimentos do mundo”, afirma a candidata. Ela assinala que o projeto de renda mínima precisa ser prioridade. “Todas as famílias vão ter um patamar mínimo de renda e aí vão poder comer. Só a partir disso é podermos outras coisas, porque alguém que não consegue comer, morar dignamente, como essa pessoa vai pensar em emprego, em desenvolvimento, em acompanhamento dos políticos, em fiscalização do Estado?”, questiona.