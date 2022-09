Com nova transferência, ala feminina do minipresídio é desativada

Da Redação

Atualização: 14 de setembro, 2022, às 12:06

As últimas cinco presas que restavam na Cadeia Pública de Apucarana, no norte do Paraná, foram transferidas na manhã desta quarta-feira (14) para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina. A decisão foi tomada pela direção do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen) diante da desativação da ala feminina do Minipresídio de Apucarana.