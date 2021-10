Com apoio da torcida, Apucarana empata e avança à semifinal

Equipe apucaranense recebeu o APAF de Paranaguá e contou com o retorno do torcedor no Ginásio Áureo Caixote

Da Redação

Atualização: 28 de outubro, 2021, às 19:35

Equipe apucaranense recebeu o APAF de Paranaguá e contou com o retorno do torcedor no Ginásio Áureo Caixote