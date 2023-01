Com africanos, 60ª Prova 28 de Janeiro é lançada no Senac

Da Redação

Atualização: 27 de janeiro, 2023, às 12:02

Com a presença dos atletas Maxwell Rotich e Moses Kibet (Uganda), Joseph Panga (Tanzânia) e Vivian Kiplagati (Quênia) foi lançada nessa quinta-feira (26/01), no Senac, em Apucarana, a 60ª Prova Pedestre 28 de Janeiro. A corrida nesse ano, que ocorrerá neste sábado (28), contará com a participação de 3.524 atletas, com recorde de corredores inscritos. Rotich e Vivian são os atuais campeões da competição.