Colisão na Rua Guarapuava deixa homem ferido em Apucarana

Da Redação

Atualização: 21 de julho, 2022, às 17:31

No início da tarde desta quinta-feira (21), um acidente foi registrado no cruzamento das Ruas Nagib Daher com a Rua Guarapuava, região central do município de Apucarana, Norte do Estado do Paraná. Um homem ficou ferido. A colisão aconteceu entre um veículo Fiat Mobi, na cor cinza escuro, e uma moto Honda Titan preta. De acordo com testemunhas, a princípio, a condutora do carro teria cruzado a preferencial e o motoqueiro que trafegava pela Rua Guarapuava colidiu com a parte frontal do automóvel.