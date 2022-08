Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido em Apucarana

Da Redação

Atualização: 15 de agosto, 2022, às 17:31

Um motociclista, de 44 anos, ficou gravemente ferido e um motorista, de 37 anos, foi preso por embriaguez ao volante durante um acidente no final da noite deste sábado (13), por volta das 23h30, em Apucarana. A colisão envolvendo uma moto e um VW/Polo prata ocorreu no cruzamento entre a Rua Byngton, com a Avenida Minas Gerais, na esquina do Supermercado Econômico, no Jardim Independência.