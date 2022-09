Colheitadeira pega fogo na área rural de Apucarana

Da Redação

Atualização: 01 de setembro, 2022, às 18:06

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma colheitadeira pegou fogo no começo da tarde desta quinta-feira (1º), na estrada rural do Tatuzinho, localizada nos fundos da Rua Nova Ukrânia, em Apucarana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém se feriu. O incêndio na máquina agrícola iniciou no momento em que fazia a colheita de milho.