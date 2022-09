Colégio Estadual Irondi Pugliesi tem capacidade para 1.200 alunos

Da Redação

Atualização: 16 de setembro, 2022, às 18:23

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em clima de emoção, a Prefeitura de Arapongas realizou nesta sexta-feira, 16, a inauguração do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, na região sul da cidade. O nome da instituição faz uma homenagem à ex-vereadora e ex-deputada estadual que, ao longo de sua vida e jornada política, atuou em importantes frentes, entre elas em defesa dos direitos das mulheres e crianças. A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, do ex-prefeito e ex-deputado Waldyr Pugliesi, do vice-prefeito Jair Milani, da secretária de Educação, Cristiane Rossetti, diretora do colégio, Renata Andressa, diretor-presidente da Fundepar, Marcelo Pimentel Bueno, do chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, e demais familiares da homenageada, como as filhas Cibele e Márcia Pugliesi, netos e genros. Sérgio Onofre falou sobre a emoção de poder entregar este espaço público para a comunidade, além da homenagem para Irondi Pugliesi. “Jamais imaginei que um dia eu poderia inaugurar um colégio e dar o nome da Irondi. Me recordo muito de sua trajetória, uma mulher à frente do seu tempo e que abriu importantes caminhos, sobretudo para a atuação feminina. Ela foi uma das pessoas que acreditou em mim, no começo da minha carreira política. Tudo o que ela fez foi com muita dedicação”, afirmou o prefeito.