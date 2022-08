Colégio Agrícola vive expectativa para Expoagri em Apucarana

Da Redação

Atualização: 05 de agosto, 2022, às 09:08

O clima é de muita expectativa entre alunos e professores do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas para a Exposição Agrícola de Apucarana (Expoagri). O evento vai acontecer entre os dias 11 e 13 deste mês. A estimativa de público é de 30 mil pessoas durante os três dias de programação, que prevê apresentação de projetos dos estudantes nas áreas de agricultura e pecuária, além de shows sertanejos. A Expoagri foi suspensa durante a pandemia de covid-19 e está de volta após dois anos, sendo realizada em parceria com a Prefeitura de Apucarana. A apresentação dos projetos desenvolvidos pelos alunos vai ocorrer das 8 às 18 horas nas instalações do Colégio Agrícola. Após este horário, os portões serão fechados para os visitantes e a exposição prossegue na Rua Marcílio Dias, em frente ao estabelecimento de ensino, onde a Prefeitura vai montar a praça de alimentação, o parque com brinquedos e também a estrutura para os shows.