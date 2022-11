Clima preocupa população e ambulantes para o Finados, em Apucarana

Da Redação

Atualização: 01 de novembro, 2022, às 17:52

Milhares de pessoas de Apucarana e região estão com um olho no céu e outro na programação das missas nos cemitérios para poder prestar homenagens aos amigos e familiares já falecidos, neste Dia de Finados, 2 de novembro. Nos três cemitérios de Apucarana, as chuvas intensas dos últimos dias, afastaram o público ao longo da semana de preparativos finais e, com a previsão de uma quarta-feira com tempo nublado, mas sem chuva, a expectativa é que haja grande concentração de público, principalmente na parte da manhã desta quarta-feira (02).