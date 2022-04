Civil identifica autor de homicídio durante festa em Jandaia

Um rapaz de Mandaguari foi morto com um tiro no rosto quando curtia uma festa, durante a madrugada de domingo (13) em Jandaia do Sul

Da Redação

Atualização: 14 de março, 2022, às 19:30

Um rapaz de Mandaguari foi morto com um tiro no rosto quando curtia uma festa, durante a madrugada de domingo (13) em Jandaia do Sul