Circuito reúne aproximadamente 700 caminhantes em Ivaiporã

Da Redação

Atualização: 24 de abril, 2022, às 19:24

Aproximadamente 700 caminhantes participaram neste domingo (24), em Ivaiporã, da 7ª edição da Caminhada na Natureza – Circuito Salto do Bulha, superando a expectativa inicial de 600 participantes. A concentração dos caminhantes foi no Parque Ambiental Jardim Botânico em Ivaiporã. O início e término da caminhada com trajeto de 12 quilômetros foi no Recanto Charanga, onde os caminhantes participaram do café da manhã e almoço. Os caminhantes passaram por propriedades rurais da agricultura familiar, estradas de chão, matas nativas, cinco quedas d'água inclusive, o Salto do Bulha, entre outros atrativos. Segundo o diretor municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Alex Fonseca, um dos objetivos das caminhadas é estimular que as comunidades da agricultura familiar trabalhem com o turismo como forma complementar de renda.