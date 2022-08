Ciclone extratropical vai derrubar temperaturas nesta semana

Da Redação

Atualização: 15 de agosto, 2022, às 17:34

Um ciclone extratropical dará origem a uma intensa frente fria que trará muita chuva e temperaturas baixas em muitas regiões do Sul do Brasil. De acordo com informações da MetSul Meteorologia e do Simepar, a frente precederá uma massa e ar polar de grande intensidade que vai derrubar a temperatura com muito frio no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste e em parte do Norte do país na segunda metade da semana.