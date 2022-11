Ciclismo abre competições dos JAP's em Apucarana

Da Redação

Atualização: 04 de novembro, 2022, às 17:26

Com a presença de 26 atletas (masculino e feminino), aconteceu na manhã desta sexta-feira (04), na estrada Antônio José de Oliveira, no Jardim Figueira, que dá acesso ao distrito do Barreiro, a prova de pista na modalidade de ciclismo pela fase estadual dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A competição é realizada com percursos de 200m, 500m e de 1 Km.