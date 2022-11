Chuva coloca Vale do Ivaí em alerta

Da Redação

Atualização: 31 de outubro, 2022, às 18:00

Uma das cidades de referência no Vale do Ivaí, no Norte Central do Estado do Paraná, Ivaiporã vive horas dramáticas decorrentes das fortes chuvas que caem desde a noite de domingo (30) e prosseguiram durante a madrugada e manhã desta segunda-feira (31). Dezenas de equipes da Copel, Sanepar, prefeitura e defesa civil estão mobilizadas para tentar amenizar os impactos do vendaval que atingiu a cidade no sábado (29) e da tempestade das últimas horas.