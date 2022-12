Chegada do Papai Noel marca início da programação natalina

Da Redação

Atualização: 01 de dezembro, 2022, às 11:34

Balé aéreo, música da Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva e muitas luzes prepararam o cenário para que autoridades e um público formado por uma multidão de pessoas, principalmente crianças de Apucarana - e de outras cidades da região - acompanhassem a chegada de Papai Noel. O personagem natalino, que dá o pontapé inicial para as comemorações de final de ano, chegou na noite desta quarta-feira (30) em grande estilo na Praça Rui Barbosa. O Bom Velhinho veio do alto - suspenso em um guindaste e cercado de bailarinos - e ‘aterrissou’ no meio do público presente para emocionar crianças e também os adultos.