Celulares e drogas são encontrados no minipresídio de Apucarana

Da Redação

Atualização: 27 de outubro, 2022, às 17:53

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Agentes do Depen, Departamento Penitenciário Nacional, e do SOE, Setor de Operações Especiais, realizaram uma revista no interior do minipresídio de Apucarana. Celulares, carregadores, drogas e armas artesanais foram encontrados. A 'Operação bate grade' aconteceu na manhã desta quinta-feira (27).