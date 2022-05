Catedral Nossa Senhora de Lourdes será reformada; veja

Da Redação

Atualização: 31 de maio, 2022, às 15:08

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, irá passar por uma nova revitalização. A Igreja Católica iniciou a divulgação de uma campanha de arrecadação de recursos visando realizar algumas melhorias na igreja, que incluem obras de acessibilidade e também uma nova pintura externa. O padre José Roberto Rezende, cura da Catedral, explica que não haverá nenhuma mudança no projeto original. Segundo ele, a revitalização consistirá na conservação e nos reparos de desgastes naturais provocados pelo tempo. Cartão-postal de Apucarana, a Catedral Nossa Senhora de Lourdes começou a ser construída em 1950. Com estilo barroco, o templo localizado na Praça Rui Barbosa tem a maior nave interna dentre todas as igrejas paranaenses e também é a única do País a ter a imagem de uma santa no topo de sua torre principal. Na fachada frontal, há também esculturas de São Pedro e São Paulo. “Revitalização significa colocarmos em uso, é conservamos aquilo que existe. A Catedral é um cartão-postal da cidade, um importante monumento, mas também um lugar de fé, um lugar sagrado, que os nossos pioneiros escolheram. Foi nessa praça que a primeira missa foi realizada em Apucarana”, cita o padre Rezende.