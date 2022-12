Catedral de Apucarana abre suas portas para moradores de rua

Da Redação

Atualização: 23 de dezembro, 2022, às 15:52

A Diocese de Apucarana realizará, neste fim de semana, a primeira ceia natalina voltada a moradores de rua. O jantar especial será neste sábado (24), logo após a Missa do Galo da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com o bispo diocesano Dom Carlos José de Oliveira, a diocese realiza ações de caridade semanalmente, no entanto, esta ceia será a primeira por ocasião do Natal. Ontem, um grupo de jovens fez uma espécie de busca ativa nos locais onde os moradores costumam ficar e fizeram a entrega de salgadinhos e panetones para convida-los para o jantar natalino que será realizado no centro comunitário da catedral após a Santa Missa do Galo, que começa às 19h30.