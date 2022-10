Cascavel assusta mecânicos de Apucarana

Da Redação

Atualização: 20 de outubro, 2022, às 17:46

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma serpente da espécie cascavel foi resgatada na cozinha de uma oficina localizada no Bairro da Igrejinha, em Apucarana, no norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (19). Após o susto, os mecânicos e funcionários acionaram o biólogo Fernando Felipe Rodrigues para capturar a cobra. Provavelmente, conforme Felipe, o animal pegou 'carona' na parte de baixo do carro de um morador da Vila Reis, região em que essa espécie é vista frequentemente e se deslocou até a empresa.