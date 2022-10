Casal de idosos morre na PR- 445 entre Mauá da Serra e Londrina

Da Redação

Atualização: 26 de outubro, 2022, às 17:38

Um gravíssimo acidente foi registrado no início da noite desta terça-feira (25), na PR- 445 entre as cidades de Mauá da Serra e Londrina. Um casal de idosos morreu na colisão. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo Fiat/Siena trafegava sentido Mauá da Serra a Londrina quando aconteceu a colisão traseira com um caminhão. Na sequência o carro teria capotado deixando os ocupantes presos nas ferragens.