Casa fica destruída após incêndio no Parque Bela Vista, em Apucarana

Da Redação

Atualização: 26 de janeiro, 2023, às 18:04

O Corpo de Bombeiros, de Apucarana, combateu um incêndio em uma casa localizada na Rua Aldo Marcachini, no Parque Bela Vista. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (25). De acordo com a equipe, houve uma explosão dentro da casa antes que as chamas começassem. Apenas um menino, de 7 anos, estava dentro do local assistindo TV. O restante da família, cinco pessoas, estavam na área externa da casa e saíram assim que perceberam a fumaça e acionaram os bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém sofreu ferimentos.