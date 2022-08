Casa do Dodô lança pedra fundamental de segunda instituição

Mais uma conquista para a equipe responsável pela Casa do Dodô, que lançou nesta quarta-feira (24), a pedra fundamental da segunda instituição em Apucarana, com um investimento de R$750 mil. A cerimônia contou com a presença da presidente do local Siumara Miquelin, do prefeito Junior da Femac, do monsenhor Roberto Carrara, que celebrou o momento especial, além de autoridades e voluntários. Inaugurado em 2011, o local foi construído para dar abrigo para jovens e adultos, a partir dos 18 anos, desabrigados e com deficiência, sem perspectiva de moradia.