Carro de homem que foi assaltado e amarrado é encontrado queimado

Da Redação

Atualização: 23 de novembro, 2022, às 18:08

O carro de um comerciante, vítima de assalto na noite desta terça-feira, 22, em Apucarana, foi encontrado na manhã desta quarta, 22, totalmente carbonizado e abandonado próximo a uma região de mata nos fundos do Residencial Belvedere. De acordo com a polícia, uma denúncia chegou através da central 190 relatando o abandono do veículo. No local, os policiais guincharam o carro e encaminharam até a delegacia, onde ficou comprovado que o veículo é o mesmo que foi roubado na noite anterior.