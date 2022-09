Carro apresenta falha mecânica e cai dentro de lago, em Apucarana

Atualização: 09 de setembro, 2022, às 17:48

Um veículo Chevrolet Omega ficou submerso no lago do Parque da Raposa, em Apucarana, norte do Paraná, após apresentar uma falha mecânica. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, na tarde desta sexta-feira (9), para retirar o automóvel da água.