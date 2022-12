Carreta carregada com sucata de aço tomba na BR-376 em Mauá da Serra

Atualização: 13 de dezembro, 2022, às 18:16

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirmou o tombamento de uma carreta. O acidente aconteceu no Km 303 da BR-376 em Mauá da Serra, na madrugada desta terça-feira (13). O motorista, de 43 anos e morador de São Paulo, não sofreu ferimentos. O acidente com a carreta carregada com sucata de aço aconteceu por volta das 3h30.