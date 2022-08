Carreta carregada com fubá tomba em Jandaia do Sul

Da Redação

Atualização: 10 de agosto, 2022, às 18:09

Um caminhão carregado com fubá tombou na BR-376 em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (10) e a carga ficou espalhada pela pista. Socorristas da Defesa Civil do município foram chamados. Uma câmera de segurança registrou o tombamento. O motorista, de 55 anos, não ficou ferido e recusou encaminhamento médico. Ele contou que carregou em Maringá e seguia para Colombo, porém, na saída de Jandaia do Sul sentido Apucarana o acidente aconteceu.