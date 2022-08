Carolina Scarpelini: mulheres podem mudar realidade política no país

Da Redação

Atualização: 22 de agosto, 2022, às 16:19

A candidata a deputada federal de Apucarana, pelo Solidariedade, Carolina Scarpelini, diz que mulheres podem fazer “a verdadeira transformação política” de que o país necessita. Publicitária e empresária, Carolina Scarpelini é filha do último deputado federal eleito por Apucarana, ainda na década de 1990, o ex-prefeito Carlos Scarpelini. Para ela, é fundamental que as mulheres participem mais ativamente da política, ocupando todos os espaços, inclusive nos partidos políticos, para que possam promover as mudanças na política. “Eu vejo que a mulher é fundamental no processo de transformação da realidade política”, diz a empresária, destacando que as mulheres, até por formação cultural, têm formas de olhar e de se relacionar com as demandas sociais diferentes das formas como agem tradicionalmente os homens, ainda maioria no universo político.