Candidatos ‘suam camisa’ durante preparação para teste da GCM; veja

Da Redação

Atualização: 18 de julho, 2022, às 18:12

Em duas semanas será realizada a etapa considerada mais desafiadora para boa parte dos candidatos às 25 vagas do concurso para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana. Aprovados na primeira fase do certame, entre 200 homens e 100 mulheres, correm contra o tempo para se prepararem para o exame de aptidão física marcado para o próximo dia 31, no Ginásio Esportivo Lagoão.