Caminhoneiro encontra corpo carbonizado na Serra do Cadeado

Da Redação

Atualização: 20 de outubro, 2022, às 17:34

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 15h horas, às margens no km 300 da BR-376, em Mauá da Serra, na saída para Ortigueira, no norte do Paraná.