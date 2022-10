Caminhoneiro de Apucarana ajuda tatu com sede no Mato Grosso

Da Redação

Atualização: 25 de outubro, 2022, às 17:46

O caminhoneiro de Apucarana, William Rocha, durante uma viagem para o Mato Grosso na semana passada, ao ver um tatu cruzando uma estrada de chão, teve uma bela atitude. Enfrentando um calor de 45 graus, o motorista parou o veículo para dar água para o bichinho e, claro, registrou o momento. William é morador do Distrito do Pirapó e trabalha como motorista de caminhão há sete anos. Ele viajou até uma fazenda em Novo São Joaquim e na volta para Apucarana, no último dia 14, encontrou o tatu.