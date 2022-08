Caminhões são furtados de empresa em Apucarana

Da Redação

Atualização: 16 de agosto, 2022, às 17:59

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dois caminhões, um Ford Cargo e um Volvo, foram furtados de uma empresa em Apucarana, localizada no Parque Industrial Oeste. Câmeras de segurança do local foram danificadas e os ladrões ainda arrombaram um cofre. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta terça-feira (16), para registar a ocorrência. De acordo com a PM, o crime deve ter acontecido após às 23h de segunda (15). O responsável pela empresa ao chegar para trabalhar nesta manhã percebeu que o local foi invadido.