Câmeras flagram homem arremessando filhote de gato em Apucarana

Da Redação

Atualização: 14 de fevereiro, 2023, às 18:02

Um homem de 66 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 14, na Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná, depois de quase matar um filhote de gato, arremessando o animal para cima e deixando cair no chão sob forte impacto. Além de maltratar o animal, ele ainda teria ameaçado um vizinho com um facão. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança da rua onde o crime ocorreu.