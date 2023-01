Câmeras de segurança flagram crianças vandalizando CMEI, em Apucarana

Da Redação

Atualização: 02 de janeiro, 2023, às 14:52

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O início de ano foi muito triste para servidores do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Laura Mareze, inaugurado há pouco mais de 3 meses, no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, norte do Paraná. Um verdadeiro vandalismo nas dependências da escola foi promovido por duas crianças de 7 anos de idade, que moram no bairro, mas não estão matriculadas na instituição. A informação foi confirmada pela diretora do CMEI Laurine de Paulo Mathias Policarpo.