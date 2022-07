Câmera flagra furto de carro no centro de Apucarana; assista

Da Redação

Atualização: 13 de julho, 2022, às 18:27

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em uma ação bastante rápida, em aproximadamente 25 segundos, um carro, modelo Gol branco, foi furtado. O crime aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (13), em Apucarana, no centro do município. A Polícia Militar (PM) foi chamada.