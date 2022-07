Câmera de segurança flagra furto de motocicleta em Apucarana

Da Redação

Atualização: 27 de julho, 2022, às 19:09

Uma câmera de segurança flagrou um furto de uma motocicleta no início da tarde desta terça-feira (26), registrado por volta das 13h10. O crime aconteceu na Rua Franko, na Vila Franko, em Apucarana. A vítima, Kelen Danielle Ferreira, compareceu na 17ª Subdivisão Policial para registrar um Boletim de Ocorrência. Ela conta que a motocicleta estava em frente à residência dela. "Quando guardo meu carro na garagem, eu sempre retiro minha Biz, pois depois do almoço vou trabalhar com a moto. Quando eu saí para fora, a moto não estava mais lá", disse a proprietária.