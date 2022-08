Café e leite puxam aumento de preço da cesta básica; assista

Da Redação

Atualização: 19 de agosto, 2022, às 14:16

O tomate ganhou fama, mas o verdadeiro vilão da inflação é o tradicional cafezinho com leite, que anda pesando cada vez mais no bolso do consumidor. É o que mostra uma pesquisa do Núcleo de Conjuntura Econômica e Estudos Regionais (Nucer) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) que mediu um aumento de 14,13% da cesta básica nos últimos 12 meses em Apucarana. Em junho do ano passado, os treze itens de alimentação custavam R$ 581,09 e em julho deste ano passaram para R$ 663,18, uma diferença de R$ 82,09. A alta foi puxada principalmente pelo leite longa vida e o café em pó que tiveram os maiores aumentos de preço, com 135,15% e 84,87% respectivamente.