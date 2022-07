Cadê o inverno? 'Veranico' muda o clima de Apucarana

Da Redação

Atualização: 25 de julho, 2022, às 17:31

Ué!! Cadê o Inverno? essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo. A semana já começou com tempo seco e temperaturas ainda mais elevadas no Paraná e a previsão é que até quinta-feira (28), faça calor em todo o estado. Em Apucarana, por exemplo, os termômetros devem registrar 28 graus. O clima de “veranico” mudou as vitrines das lojas do município e a rotina das pessoas.