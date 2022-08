Brinquedos de Califórnia ganham o mundo; assista

Da Redação

Atualização: 29 de agosto, 2022, às 15:30

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quem passa por Califórnia, município com pouco mais de 8,6 mil pessoas, nem imagina que ali são fabricados brinquedos que vão parar nas mãos de crianças da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Outra surpresa é a trajetória da empresa que nasceu nos fundos da casa do artesão Pedro Aparecido de Souza, 56 anos. Vinte anos atrás ele e a esposa começaram vender seus produtos para lojas de R$ 1,99. O primeiro protótipo era todo feito de madeira. O empresário então desenvolveu um modelo feito com plástico e madeira e começou a vender seus produtos em uma escala mais industrial.