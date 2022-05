BR-376: caminhão carregado com porcos se envolve em acidente

Da Redação

Atualização: 03 de maio, 2022, às 16:02

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na tarde desta terça-feira (3), na BR-376 entre o Distrito de Pirapó e Cambira. Um dos veículos transportava porcos. Os Bombeiros foram chamados, pois aconteceu o vazamento de combustível. Um dos caminhões atingiu a traseira do outro. Com a batida, a cabine ficou completamente destruída. O motorista do caminhão carregado com porcos, com placas de Castro, contou que parou no acostamento e de repente aconteceu a batida. "Eu estava parado no acostamento, tinha parado para abrir o tanque, quando de repente, só escutei o barulho, sai para ver e vi o motorista do outro caminhão descendo. Foi muito forte, mas por sorte ele não se machucou, ele disse que não viu, parecia estar desorientado", disse Fausto Joel de Melo, de 46 anos, que iria para a região de Floraí.