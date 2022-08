Bombeiros de Apucarana resgatam cavalo que caiu em bueiro

Da Redação

Atualização: 22 de agosto, 2022, às 17:43

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Moradores do Residencial Veneza, em Apucarana, acionaram o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 22, para realizar o resgate de um cavalo que caiu dentro do buraco de um bueiro, na Rua Maria André da Silva. De acordo com o Sargento André, dos Bombeiros, o animal caiu no buraco que estava sem a tampa de proteção. Trabalhadores de uma construção próxima ao local perceberam a movimentação do animal que ficou preso, tentaram ajudar e acionaram o socorro.