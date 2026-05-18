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PRIMEIRO EDIFÍCIO

Bilfor Empreendimentos realiza entrega do Life Residence em Apucarana

Evento reuniu construtores, corretores e clientes para celebrar a conclusão do primeiro edifício vertical da empresa, na Vila São Carlos

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 18:48:43 Editado em 18.05.2026, 18:48:40
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