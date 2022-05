Beto Richa rebate Ratinho Junior sobre falta de obras; veja

Da Redação

Atualização: 13 de maio, 2022, às 18:25

O ex-governador e atual presidente do PSDB do Paraná, Beto Richa, partiu para o ataque nesta sexta-feira (13) contra o seu sucessor, o governador Ratinho Junior (PSD). Os dois estão trocando farpas pela internet em relação às obras rodoviárias e de infraestrutura realizadas nos últimos anos no Paraná. A polêmica começou quando o governador Ratinho Junior compartilhou em suas redes sociais uma notícia sobre a falta de obras viárias e de infraestrutura nos últimos 20 anos no Estado. Também pela internet, Richa reagiu e chamou a notícia de “fake news". Nesta sexta-feira (13), durante entrevista ao site TNOnline, o ex-governador falou sobre o tema e não poupou críticas ao sucessor, que foi secretário de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas na gestão dele no Estado.